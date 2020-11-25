Общество

Поправки в Трудовой кодекс о ненормированном рабочем дне внесут в Госдуму

Поправки в Трудовой кодекс РФ, в том числе о ненормированном рабочем дне, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости первый зампред фракции «Единая Россия» в нижней палате Андрей Исаев.

«Поправки в Трудовой кодекс будут подготовлены позже. Вероятно, они будут внесены в весеннюю сессию», - сказал Исаев. Он уточнил, что в законопроекте будут учтены положения, на которые обратил внимание председатель партии Дмитрий Медведев. «Надо урегулировать понятие ненормированного рабочего дня. Перед нами также будет стоять задача внести поправки, которые будут касаться электронного документооборота. Это коснется не только дистанционных работников, но и стационарных. Это тоже потребует внесения поправок. Мы также считаем, что необходимы поправки, которые повысили бы статус социального партнерства. Есть проблемы срочных трудовых договоров», - разъяснил он.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект об удаленной работе. Его внесли в Госдуму председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении на пленарном заседании 25 ноября.