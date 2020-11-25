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Общество

Как выбрать правильный сигнал будильника, рассказали россиянам  

25.11.2020 08:39|ПсковКомментариев: 0

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, какую мелодию следует ставить на будильник, чтобы нормально просыпаться.

По словам специалиста, неправильно подобранный звук может не только испортить настроение, но и спровоцировать выброс гормона стресса - кортизола, который ухудшает самочувствие. Поэтому, в первую очередь, звук будильника должен быть приятным, пишут «Известия».

Также при выборе мелодии следует ориентироваться на свое состояние. Так, для депрессивных людей следует выбирать веселые и энергичные мелодии, а для людей с повышенной тревожностью более спокойные.

«Потому что если тревога повышается с самого утра, то день будет более напряженным, так как от этого может зависеть уровень кортизола. Звук должен «не вписываться» в ваш сон - он должен быть довольно громким и бодрящим. Лучше что-нибудь ритмичное, чтобы «включаться», при этом что-нибудь оптимистичное, в мажоре. Но не очень быстрое и не очень агрессивное, если вы тревожный человек», - рассказала Царева «Радио 1» 24 ноября.

Царева отметила, что природные звуки, будь то пение птиц или шум водопада, не подходят для будильника, так как могут просто не разбудить спящего. Такие мелодии следует слушать перед засыпанием, так как они настраивают на расслабление.

Кроме того, залогом здорового пробуждения является соблюдение режима дня. Так, звонок должен быть в одно и то же время. «Если он будет в разное время, то вы можете попасть в глубокую стадию сна, когда никакой звонок не услышите, это проверено. Разбудить человека в третьей стадии сна очень сложно. Сонный цикл длится примерно 90 - 120 минут, так что третья стадия сна получается через час после начала цикла», - отметила специалист.

Также соблюдение режима сна поможет избавиться от бессонницы. Важно вставать в одно и то же время как в будни, так и в выходные. Тогда для пробуждения хватит одного будильника, заключила Царева.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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