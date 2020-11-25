Общество

«Трезвая Россия» предложила запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо на имя главы Минпромторга России Дениса Мантуров с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Об этом 25 ноября сообщил RT со ссылкой на копию документа.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1 - 2 января - дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», - говорится в письме.

Хамзаев обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную нагрузку в связи с пандемией коронавируса.