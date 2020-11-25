Общество

Большинство родителей выступают против подработки детей до 14 лет

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у родителей детей 7-16 лет, каков, на их взгляд, минимальный возраст, с которого ребенок может начать работать.

По данным сервиса, работу ребенка до 12 лет считают допустимой 3% родителей, 12 - 13 лет - еще 5%. Большинство же считает, что работать и подрабатывать ребенок может только после получения паспорта: с 14 - 15 лет - 26%, с 16 - 17 лет - 29%, после совершеннолетия - 19%. 13% родителей говорят, что ребенку не нужно работать, пока он не получит профессию.

Женщины высказывались за более поздний выход детей на рынок труда: 24% матерей и 16% отцов - за подработку не раньше 18 лет.

По сравнению с результатами аналогичных опросов прошлых лет заметно, что родители стали отодвигать время выхода детей на рынок труда: точку зрения, что ребенок не должен подрабатывать, пока не выучится на профессию, ранее разделяли 5-6% родителей, сегодня - 13%.