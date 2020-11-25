Псковская природоохранная межрайонная прокуратура потребовала убрать семь незаконных свалок в лесах Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов находятся на земельных участках лесного фонда вблизи деревень Подборовье и Сорокино Псковского района. Суд по иску прокурора возложил на районную администрацию обязанности по ликвидации указанных свалок. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала законным и обоснованным решение суда первой инстанции.
Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.