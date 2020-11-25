Общество

Более 300 комплектов масок и перчаток раздали великолучанам волонтеры

Добровольцы великолукского волонтерского центра «Единой России» 24 ноября в одном из торговых центров раздали более 300 медицинских масок и 300 комплектов перчаток жителям Великих Лук в рамках благотворительной акции «Береги себя». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Мы проводим акцию по раздаче средств индивидуальной защиты, чтобы привлечь внимание великолучан к необходимости выполнения санитарных требований, напомнить о важности ношения масок и перчаток в общественных местах для сохранения здоровья и для профилактики распространения коронавируса», – пояснил заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Константин Максимов.

Добавим, что партийцы в период пандемии коронавирусной инфекции проводят большую работу по оказанию помощи великолучанам. В Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая принимает заявки от граждан. Волонтеры колл-центра ежедневно регистрируют заявки на оказание помощи пожилым, маломобильным гражданам и медикам в связи с пандемией коронавируса. Мобильные бригады волонтеров организовывают доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.