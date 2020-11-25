Общество

Валерий Кузьмин рассказал подробности о многотомнике «Без срока давности»

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин рассказал подробности о многотомнике «Без срока давности» (23 тома), презентация которого состоялась на минувшей неделе в Музее Победы в Москве.

Полностью этот сборник архивных документов называется «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны»», пояснил Валерий Кузьмин в своем аккаунте в Facebook.

Смотрите также Директор госархива Псковской области представил в Москве 23-томник о зверствах нацистов

«Каждый том посвящен одному из регионов, оккупированных нацистами: в списке Белгородская, Брянская, Калужская, Карелия, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Курская, Ленинградская, Липецкая, Москва и Московская область, Новгородская, Орловская, Псковская, Калмыкия, Ростовская, Смоленская области, Ставропольский край, Тульская, Тверская, Волгоградская, Воронежская области. И еще один том рассказывает о политике нацизма на территории оккупированных республик Советского Союза в целом», - отметил он.

Каждый том состоит из нескольких частей. «Первая – научный очерк о контексте эпохи для каждой территории, экономическом состоянии до войны, о боевых действиях. Здесь же дается описание политики нацизма и рассказывается о военных преступлениях. Вторая часть – археографический очерк. В нем дается административно-территориальное деление на период войны, и это важно, ведь сегодня многие регионы имеют несколько иные границы, райцентры. Здесь же представлено описание архивных источников и рассказано о процессе подготовки документов к изданию», - пояснил Валерий Кузьмин.

Смотрите также Опыт Псковщины в увековечивании памяти о жертвах нацизма высоко оценен в Москве

Директор областного госархива подчеркнул, что по своей сути сборник «Без срока давности» – это документальное издание. «Это прежде всего документы. А если говорить точнее, то в сборнике дана их своего рода расшифровка по определенным правилам с учетом всех особенностей материалов. При этом все документы сгруппированы по преступлениям. Карательные операции и массовое уничтожение мирного населения. Жизнь в оккупации: эксплуатация, лишения и голод. Преступления против детства. Принудительные работы и угон мирного населения в Германию. Уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Преступления без срока давности: нацисты и их пособники (по материалам следственных дел)», - рассказал Валерий Кузьмин.

«И каждый том содержит документы федеральных, региональных, муниципальных архивов, ведомственных архивов, таких, например, как архив ФСБ, - продолжил он. - Замечу, что многие документы были рассекречены совсем недавно. Всего в многотомном издании представлено более 7000 документов. Действительно, впервые в масштабах страны проделана столь огромная работа. И было бы неправильно сейчас после издания многотомного труда поставить его на полку и вспоминать только к юбилейным датам. Убежден, что представленные документы необходимо вводить в научный оборот, их важно использовать в работе со школьниками и студентами не только на базе школ и вузов, но и музеев, библиотек. Именно поэтому тома поступят прежде всего в эти учреждения».

В ближайшее время материалы тома «Псковская область» появятся на интернет-ресурсе «Без срока давности». «Уверен, что в других регионах эти электронные версии материалов тоже станут доступны», - уточнил Валерий Кузьмин.

«Я благодарен всем тем, кто в кратчайшие сроки смог мобилизоваться и создать поистине громадный труд. В Псковской области это было 12 человек. И я особенно признателен своим двум коллегам и верным товарищам, которые вытянули самую тяжелую и сложную работу – археографическую обработку документов – это Валерия Волкова и Наталья Исакова», - добавил он.