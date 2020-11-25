Общество

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова назначены на 3 декабря

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов назначены на 3 декабря. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города.

Обсуждение пройдет в Городском культурном центре, начало в 18.00.

В связи с действующими ограничениями по коронавирусу участникам публичных слушаний рекомендуется представить свои предложения и замечания в письменном виде без очного присутствия на слушаниях. Тем, кто желает лично присутствовать на мероприятии, рекомендуется до 15.00 2 декабря сообщить об этом в оргкомитет по телефону 29-03-00.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться в Псковской городской Думе (Некрасова, 14, кабинет №15) по рабочим дням с 26 ноября по 2 декабря с 14.00 до 17.00.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний участники публичных слушаний могут направить с 26 ноября по 2 декабря в оргкомитет (ул. Некрасова, 14), по электронной почте: doc1@duma.pskov.ru или по факсу 66-08-25.