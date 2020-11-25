Общество

Анна Кузыченко: Чем старше школьник, тем реже он заходит в столовую

В Пскове охват горячим питанием старшеклассников недостаточен, заявила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко в ходе пресс-конференции 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Чем старше становится школьник, тем реже он заходит в столовую», - указала она. 10-11 классы находят совершенно разные мотивы и причины, чтобы объяснить родителям и педагогам, почему они не будут питаться в школьных столовых.

«Съесть салатик - почти престижно, ты почти студент. А когда ты ешь первое, второе и третье - ты еще школьник. Психология такая присутствует», - продолжила директор лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова. По ее словам, сети питания для старшеклассников «престижнее и понятнее».

Генеральный директор ООО «Ресурс» Сергей Сарафанов уверен, что «заманить» старшеклассников в столовую можно по принципу шведского стола, когда они не привязаны к определенному рациону. «Дать возможность более широкого выбора, и повысится их охват», - сказал он.

Стоимость некоторых блюд на так называемом «свободном выборе» дороже, добавил Сергей Сарафанов.