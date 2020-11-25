Общество

Мотоклуб «Ночные волки» займется посадкой деревьев в Псковской области

Мотоклуб «Ночные волки» займется посадкой деревьев в Псковской области весной. Об этом рассказал представитель мотоклуба Юрий Бурлин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Акция «Русский лес» проводилась весной 2020 года, мотоциклисты ездили сжать деревья в Севастополь. Весной планируется сажать деревья на территории Псковской область. Место проведения акции определяется.

«В прошлом году большое количество лесов сгорело на Урале и в Сибири», - пояснил причину проведения акции Юрий Бурлин.

Также мотоциклисты поддерживают марш «Дорогами Победы», который проводится на территории нескольких стран для привлечения внимания к Великой Победе. Юрий Бурлин отметил, что в нем участвуют граждане России, Польши, Германии.