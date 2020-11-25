Общество

О развитии территории рынка на Четырех углах в Пскове расскажет Евгений Скачков

Основным докладчиком на заседании Градсовета Пскова по вопросу о развитии территории рынка на Четырех углах выступит главный архитектор города Евгений Скачков. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Напомним, Градсовет состоится 27 ноября. Основным вопросом повестки станут «Концептуальные предложения по развитию территории в границах Рижского проспекта и улиц Петровская, Пароменская и Максима Горького (крытый рынок «Фавор» и торговый комплекс «Европарк»)». Содокладчиком Евгения Скачкова будет заместитель главы городской администрации Павел Волков.

Кроме того, в рамках заседания члены Градсовета утвердят состав рабочих групп по формированию индекса качества городской среды.