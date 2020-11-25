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Общество

Более 1000 псковских семей возмещают расходы на питание в школе

25.11.2020 11:36|ПсковКомментариев: 0

Мерой социальной поддержки для малоимущих семей в виде возмещения 70% родительской платы за питание в школах пользуются 1108 семей, 1353 ребенка. Об этом сообщила начальник отдела по назначению, выплате пособий на детей и оказанию государственной социальной помощи территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Людмила Столярова в ходе пресс-конференции 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для получения такой меры социальной поддержки необходимо обратиться в офисы МФЦ в Пскове. «Они ведут прием шесть раз в неделю», - отметила она. В органах социальной защиты прием ведется по записи. 

Данная мера социальной поддержки осуществляется за счет средств областного бюджета. О расходовании денежных средств отчитываются образовательные учреждения до 10 числа каждого месяца, добавила Людмила Столярова.

Теги: #псков #школы #горячее питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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