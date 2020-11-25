Общество

Более 1000 псковских семей возмещают расходы на питание в школе

Мерой социальной поддержки для малоимущих семей в виде возмещения 70% родительской платы за питание в школах пользуются 1108 семей, 1353 ребенка. Об этом сообщила начальник отдела по назначению, выплате пособий на детей и оказанию государственной социальной помощи территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Людмила Столярова в ходе пресс-конференции 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для получения такой меры социальной поддержки необходимо обратиться в офисы МФЦ в Пскове. «Они ведут прием шесть раз в неделю», - отметила она. В органах социальной защиты прием ведется по записи.

Данная мера социальной поддержки осуществляется за счет средств областного бюджета. О расходовании денежных средств отчитываются образовательные учреждения до 10 числа каждого месяца, добавила Людмила Столярова.