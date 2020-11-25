Общество

Псковский Роспотребнадзор прояснил позицию по проверкам коммерческих COVID-лабораторий

Разрешилась неопределенность, возникшая 12 ноября после заявления главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука о необходимости проверок медцентров в связи с тестированием на коронавирус, пишет «МК в Пскове».

Напомним, Александра Нестерука смутила слишком высокая статистика выявлений инфицированных. Он заявил, что коммерческие клиники нужно проверить, чтобы выяснить, почему они выявляют так много больных.

После этого главный врач клиники «Профессор» Елена Аверьянова публично заявила о приостановке ПЦР-тестирования, однако никаких официальных документов от Роспотребнадзора она и ее коллеги не получали. В лабораториях «МК» пояснили, что ошибки исключены.

Сегодня, 24 ноября, на имя Елены Аверьяновой из ведомства пришло письмо, в котором уточняется, что на селекторном совещании 12 ноября было предложено «организовать проверки коммерческих COVID-лабораторий ввиду высокого уровня выявляемости заболевания новой коронавирусной инфекцией, что могло быть связано с нарушением технологии отбора проб и проведения лабораторной диагностики».

Но никаких запретов и ограничений на работу клиники «Профессор» не было, следовательно «решение о возможности продолжения работы вашего центра по забору проб РНК COVID-19 методом ПЦР либо по дальнейшему приостановлению этого вида деятельности лежит исключительно в рамках компетенций и полномочий руководства ООО "МЦ "Профессор"», - уточняется в документе за подписью руководителя регионального ведомства Александра Нестерука.

По словам Елены Аверьяновой, клиника снова принимает желающих пройти ПЦР-тестирование - с 25 ноября ежедневно, кроме воскресенья, с 8.00 до 16.00.