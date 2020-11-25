Общество

Беспроигрышная лотерея и мастер-классы: как пройдет день благотворительности в Пскове

Псковичей приглашают стать участниками Всемирного дня благотворительности «Щедрый вторник», который пройдет 27-28 ноября в ТК «Империал» с 12 до 18 часов у входов в «Пчелку».

Гостей праздника ждет беспроигрышная лотерея добра и Мишки-спасатели, розыгрыш сувениров, поделок, подарков, игрушек. Проект «Ради жизни» подготовил для всех участников мастер-классы и фотозоны. Кроме того, будет организован сбор гуманитарной помощи.

«Мы знаем, что псковичам небезразличен этот день, и надеемся на активность жителей города по передаче "Добрых авосек" по акции "Купил-отдал", продуктов питания для малоимущих семей, товаров для животных и добротной одежды малоимущим в социальные центры ПОООМС "Дети - наше будущее" по Псковской области», - отметили организаторы праздника.

Добавим, что на мероприятии будут соблюдаться меры антивирусной профилактики. Единовременно на площадках акции должно находиться не более 25 человек, с соблюдением социальной дистанции. Не забудьте взять с собой маски!

Праздник проводится в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков».

Делать добро - просто и радостно, главное - захотеть его делать!