Общество

Новый механизм обеспечения детей-сирот жильем вызвал неоднозначные оценки депутатов

Новый механизм обеспечения прав детей-сирот на получение жилья и сокращения существующей очереди рассмотрели сегодня, 25 ноября, члены бюджетного комитета Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующий проект закона разработал областной комитет социальной защиты населения, его председатель Ольга Евстигнеева рассказала об основных принципах нового механизма.

По ее словам, он предполагает выделение детям-сиротам, достигшим 25-летнего возраста, средств на приобретение жилого помещения на территории области, в том числе на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Такое право предлагается удостоверять жилищным сертификатом - именным документом, подтверждающим факт, что продавцу квартиры или застройщику будут перечислены средства в установленном размере. Срок действия такого сертификата составляет шесть месяцев.

Для получения жилищного сертификата необходимо соблюсти ряд условий, свидетельствующих о социальной адаптации. На выплату не может быть приобретено жилье в доме, признанным непригодным, аварийным или подлежащим реконструкции. Размер социальной выплаты орган опеки рассчитывает исходя из 25 квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра. При этом общая площадь жилья, приобретаемого с использованием сертификата, не может быть менее 25 квадратных метров.

При получении такого сертификата претендент на жилье теряет право получить его по очереди.

В настоящий момент в Псковской области в списке детей-сирот, которым по закону необходимо предоставить жилое помещение, состоит 2286 человек, 182 из них достигли 25-летнего возраста, 24 человека имеют на руках судебные решения.

Разработчики законопроекта полагают, что использование сертификата позволит детям-сиротам приобретать жилые помещения большей площади за счет вложения собственных и кредитных средств, а также материнского капитала.

Ольга Евстигнеева также обратила внимание, что законопроект требует срочного рассмотрения, поскольку до 1 января необходимо принять ряд нормативных документов, которые определят порядок выдачи таких сертификатов.

Законодательная инициатива вызвала неоднозначную реакцию у председателя парламентского комитета по бюджету Бориса Полозова. «С помощью этого закона нам удастся сократить очередь? Или мы увеличим охват детей-сирот, которые получат жилье? Государство гарантировало детям-сиротам предоставление жилья, эти обязательство государство не выполнило и не выполняет. В связи с этим, получается, что мы решили социальную норму пересмотреть, и просим детей еще и доплатить свои средства за дополнительные метры и требуем гарантий, что он откажется от услуг государства», - высказался он.

«Если мы не будем предпринимать такие шаги, то мы будем стоять на месте, а так мы будем двигаться вперед. У ребенка будет выбор – либо ждать очереди, либо получить сертификат. Трудно спрогнозировать, как покажет себя этот проект закона, но даже если очередь уменьшится на 10 человек, то это уже будет победой», - ответила Ольга Евстигнеева.

Представитель прокуратуры Псковской области в свою очередь отметил, что ведомство всегда внимательно следило за процессом предоставления жилья детям-сиротам и активно участвовало в разработке этого закона. В прокуратуре также подчеркнули, что это не обязательная, а дополнительная форма в удовлетворении потребности детей-сирот в жилье. Право стоять в очереди за ребенком-сиротой сохраняется.

«У нас есть факты, когда муниципалитеты не осваивают средства, затягивают конкурсные процедуры по закупке помещений для детей-сирот. Теперь они смогут сами покупать квартиры у застройщиков», - заявил старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными и исполнительными органами области, органами местного самоуправления) Сергей Тимофеев.

В рамках заседания бюджетного комитета депутаты поддержали предложенный проект закона, окончательное решение Псковское областное Собрание примет завтра, 26 ноября, на очередной сессии.