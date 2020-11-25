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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Соповым

25.11.2020 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM). Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним изменения, происходящие в избирательной системе страны. Кроме того, председатель облизбиркома расскажет о грядущем II Межрегиональном форуме Молодежных избирательных комиссий Псковской области и о ходе подготовки к декабрьским избирательным кампаниям, которые пройдут в Великолукском, Печорском и Себежском районах. В ходе разговора также будет затронута тема нового выборного года.

Вопросы Игорю Сопову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
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