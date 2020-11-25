Общество

Подготовка к выборам в условиях коронавируса отточена до автоматизма — Игорь Сопов

Работа избирательных комиссий Псковской области в рамках подготовки и проведения выборов в условиях коронавируса отточена до автоматизма, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Стрессовой можно было назвать подготовку к конституционному голосованию, потому что тогда для нас все было новое: использование средств индивидуальной защиты, расчет масок, перчаток. Это занимало много времени в ущерб организационным моментам. Осенью мобилизационный ресурс избирательных комиссий полностью обновился, и приобретение СИЗов, их завоз и развоз по участковым комиссиям уже не составлял труда», - пояснил гость студии.

«Все отработано до автоматизма, проходит быстро и четко. За время голосования по поправкам в Конституцию и в период сентябрьских выборов у нас не было всплеска заболеваемости коронавирусом, поскольку строго соблюдались рекомендации Роспотребнадзора», - подчеркнул Игорь Сопов.

Председатель облизбиркома также напомнил, что работа избиркомов в период подготовки к конституционному голосованию была полностью трансформирована из-за коронавируса. «Мы все думали, что к осени пандемия свернется, и можно будет вернуться к обычному режиму работы, но с учетом того, что угроза никуда не ушла, было принято решение ввести новые процедуры по подготовке и проведению избирательных кампаний, в том числе голосование в течение трех дней и досрочное выездное голосование. Как показала практика, избиратели оценили это удобство, и вынужденная практика, скорее всего, станет традиционной», - сообщил гость студии.

Также Игорь Сопов уточнил, что в настоящее время идет обсуждение изменений избирательной системы, благодаря которым избиркомы стали бы еще ближе к избирателям, в том числе к тем, кто имеет инвалидность и проживает в отдаленных населенных пунктах.

«Думаю, в этих правилах ожидаются некие изменения и полностью они будут реализованы в 2021 году», - заключил Игорь Сопов.