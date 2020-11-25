Общество

В «Единой России» опровергли информацию о втором гражданстве главы Лавровской волости

Ложная информация о сокрытии главой Лавровской волости второго гражданства появилась в социальных сетях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», до принятия гражданства РФ Оксана Ткачук направила в посольство Украины в РФ нотариально удостоверенное заявление об отказе от гражданства этой страны.

В сентябре 2020 года в Лавровской волости Печорского района прошли выборы главы. На первой сессии Собрания депутатов нового созыва свои кандидатуры на пост главы волости выдвинули Оксана Ткачук, представляющая партию «Единая Россия», и Андрей Федоров, избранный депутатом при поддержке «Справедливой России». В итоге тайным голосованием главой сельского поселения «Лавровская волость» была избрана Оксана Ткачук.

Оксана Владимировна Ткачук с 2016 года является гражданином Российской Федерации. До принятия гражданства РФ Оксана Ткачук в соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» направила в посольство Украины в Российской Федерации нотариально удостоверенное заявление об отказе от гражданства Украины в связи с намерением приобрести гражданство РФ. Соответствующие документы были представлены в Территориальную избирательную комиссию Российской Федерации, отметили в партии.