Общество

В Псковском линейном отделе проверяют отношение сотрудников к своим обязанностям

Псковский линейный отдел МВД России на транспорте проводит профилактическое мероприятие «Законность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, оно продолжится до 2 декабря.

Целью мероприятия - профилактика нарушений законности в сфере приема, регистрации, учета, проверка своевременности реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений от учета, других нарушений учетно-регистрационной дисциплины и недобросовестного отношения сотрудников и руководителей к выполнению своих служебных обязанностей по данному направлению оперативно-служебной деятельности.

Адреса и телефоны для обращения граждан:

1. Дежурная часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте - г. Псков, ул. Вокзальная, д. 23 (правое крыло железнодорожного вокзала), телефоны 8(8112) 66-57-46; 8(8112) 66-58-25, круглосуточно;

2. Псковский линейный отдел МВД России на транспорте – г. Псков, ул. Бастионная, д. 12А, телефон приемной 8(8112) 75-77-01, с 9.00 до 18.00;

3. Псковская транспортная прокуратура - г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 23, телефон канцелярии 8(8112) 72-71-83, 9.00 до 18.00.