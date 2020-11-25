Общество

Главу областного комитета по сельскому хозяйству оштрафовали за снятую маску

Председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николая Романова оштрафовали за несоблюдение масочного режима. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Николай Романов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подтвердил данную информацию. По его словам, само нарушение произошло на мероприятии в одном из районов Псковской области. Он снял маску во время диалога с одним из участников мероприятия.

Он уточнил, что губернатору на него пожаловался участник совещания, представляющий партию «Яблоко». «Они тоже без масок были, просто я это не фиксировал», - сказал Николай Романов. «Нарушил, наказали и правильно сделали», - добавил он.

Собеседник уклонился от ответа на вопрос о сумме штрафа. «А вы думаете, если опубликуете, скинутся?» - пошутил Николай Романов в ответ.

Добавим, по информации источников ПЛН, сумма штрафа составила 30 тыс. рублей.