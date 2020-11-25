Общество

С экс-главой профсоюза работников образования Юрием Андреевым простятся 26 ноября

Прощание с ветераном профсоюзного движения Псковской области, экс-руководителем областного профсоюза работников образования Юрием Андреевым состоится 26 ноября в храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (Кресты) в 12.00. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Похороны пройдут на кладбище в деревне Горнево.

Напомним, Юрия Андреева не стало 23 ноября. Он скоропостижно скончался на 79-м году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил президиум Псковского облсовпрофа.

«Юрий Николаевич возглавлял Псковскую областную организацию профсоюза работников народного образования и науки РФ с 1988 по 2013 годы. Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, мудрым оптимистом, готовым поддержать и прийти на помощь тем, кто в этом особенно нуждался. Многолетний добросовестный труд и плодотворная работа Юрия Николаевича по праву отмечены Государственными и профсоюзными наградами. Имя Андреева Юрия Николаевича внесено в Книгу Почета Псковской областной организации общероссийского профсоюза образования», - отметили в облсовпрофе.

В адрес псковских профсоюзов поступили телеграммы соболезнования от председателя общероссийского профсоюза образования Галины Меркуловой, представителя ФНПР в Северо-Западном федеральном округе Марии Гринник, от председателей Минской областной, Минской городской, Витебской областной организаций Белорусского профсоюза работников образования и науки.