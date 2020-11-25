Общество

Более 45 тысяч детей привито от гриппа в Псковской области

В Псковской области продолжается вакцинация граждан от гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по здравоохранению, в настоящее время привито порядка 215 тыс. человек, что составляет 57% от плана, из них более 45 тыс. — дети.

Вакцинация от гриппа в текущем году организована в традиционном формате — на базе стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов. Для получения прививки необходимо обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет по месту жительства.

Вакцинация также проводится посредством выезда мобильных комплексов в общественные места. В Пскове бригада медиков в настоящее время работает на улице Коммунальной (у торгового комплекса «Империал»).

Особое внимание сейчас уделяется вакцинации населения на рабочих местах, сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Она отметила, что в сложившейся эпидемиологической обстановке выезд медиков в учреждения и на производства является приоритетным с точки зрения противовирусной безопасности, и призвала работодателей к взаимодействию с медицинскими организациями.

Главный врач Псковской городской поликлиники также в очередной раз напомнила, что вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа и снижает заболеваемость ОРВИ.