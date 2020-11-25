Общество

Благодаря поправке в Устав Псковской области избирком будет оперативно информировать население

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению рассмотрел поправку в Устав Псковской области, которая предлагает включить в состав регионального законодательства постановления областной избирательной комиссии. Это позволит публиковать документы избиркома в интернете на официальном правовом портале. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона члены комитета обсудили сегодня, 25 ноября.

«В связи с проведением избирательных кампаний в условиях пандемии коронавируса, и в целом, с переходом избирательной комиссии на удаленные способы коммуникации эта поправка позволит оперативно информировать максимальное количество жителей области», - попросил о поддержке законопроекта председатель регионального избиркома Игорь Сопов.

В пояснительной записке уточняется, что аналогичным способом размещают свои постановления избирательные комиссии ряда других субъектов РФ.

Дополнительных расходов из областного бюджета реализация новой правовой нормы не потребует.

Комитет счел, что проект закона о поправках в Устав может быть принят в двух чтениях. Окончательное решение будет принято завтра, 26 ноября, на очередной сессии регионального парламента.