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Общество

Применяемое на выборах в Псковской области оборудование представят на форуме

25.11.2020 19:04|ПсковКомментариев: 0

Выставку оборудования, которое будет применяться на выборах в Псковской области в 2021 году, откроют в рамках II Межрегионального форума молодежных избирательных комиссий. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM) председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В экспозиции, в частности, можно будет увидеть оборудование, используемое для организации голосования вне помещения для голосования: столики, сборные ширмы для голосования, стулья для членов участковых избирательных комиссий, переносные прозрачные урны для бюллетеней, а также сейф-пакеты.

«В любом, даже удаленном, населенном пункте, данное оборудование позволит членам УИКов провести процедуру выборов легитимно и комфортно для избирателя», - отметил Игорь Сопов.

Напомним, II Межрегиональный форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Пскове 27 ноября. Перед его началом запланирован осмотр выставки. После официального открытия состоится пленарное заседание на тему трансформации избирательной системы. Затем планируются секции, на которых будут обсуждаться вопросы электронной электоральной политики, опыт работы региональных экспертных клубов, настоящее и будущее Союза молодежных избирательных комиссий, юридические итоги трансформации избирательной системы и другие актуальные темы.

Теги: #выставка #избирательная комиссия Псковской области #выборы #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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