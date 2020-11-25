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В Псковской области ввели мораторий по заключению новых контрактов по лесоустройству

В этом году в Псковской области ввели мораторий по заключению новых контрактов по лесоустройству. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании парламентского комитета по экономике, АПК и инвестиционной политике сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в ходе обсуждения поправок в государственную программу региона по развитию лесного хозяйства.

«Лесоустройство – это важные мероприятия. Однако в отдельных лесничествах мы выявили ряд моментов, которые требуют более длительного решения. Вокруг населенных пунктов должны быть выделены особо защитные участки леса. Однако в Псковской области есть населенные пункты, которых уже лет 20, а то и 30 лет нет. Но по документам защитные участки леса должны быть определены», - пояснил он.

По словам чиновника, этот вопрос активно обсуждается с лесопромышленниками и органами местного самоуправления. Однако их подход к вопросу различается.

«Лесопромышленники заинтересованы в скорейшем освоении леса, а для местного самоуправления – это смерть или почти смерть. Форсировать этот процесс вряд ли целесообразно», - заключил Виктор Мусатов.

Депутат Псковского областного Собрания, председатель региональной ассоциации лесопромышленников Геннадий Григорьев в свою очередь отметил, что поднимал этот вопрос на встрече фракции «Единая Россия» с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках бюджетного процесса.

«Я задал этот вопрос. И это был даже не вопрос, это был крик. За ним стоят судьбы людей. Древесины в регионе достаточно, но она стоит и портится из-за не вовремя проведенного лесоустройства. Мы его ждем с 2018 года. Ни в Порховском, ни в Дновском районе не найти доски. Лес есть, а доски нет. Я понимаю, что это тяжелый вопрос, но мы должны, наконец, определиться с защитными зонами», - высказался парламентарий.

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Геннадий Григорьев предложил решить этот вопрос совместно с арендаторами, депутатами и органами власти.