Общество

Финалистки конкурса «Миссис Псков» устроили фотосессию в вечерних платьях

Участницы конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2020» приняли участие в фотосессии в вечерних платьях. Для участниц были подготовлены вечерние наряды, в которых они позировали перед фотокамерой в особняке Лавриновского.

Финалистки смогли прочувствовать атмосферу светского раута в роскошных интерьерах особняка, прикасаясь к истории целой эпохи балов и светских приемов.

Для фотосессии были приготовлены специальные образы и прически команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.

Визажисты проекта:

Мастера по прическам проекта:

Фотограф проекта - Ирина Большакова.