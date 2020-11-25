Общество

Минпросвящения определило дату написания итогового сочинения для 11-классников

Итоговое сочинение, которое является допуском к сдаче ЕГЭ, состоится 5 апреля 2021 год, следует из приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на интернет-портале правовой информации в среду.

Уточняется, что дополнительные даты назначены на 21 апреля и 5 мая.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что перенес сроки итогового сочинения в 11-х классах из-за эпидемической обстановки, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, досрочный период сдачи ЕГЭ переносить из-за пандемии пока не планируется.