Общество

Посвященный Дню неизвестного солдата урок памяти пройдет 3 декабря в Псковской области

Всероссийский урок памяти, посвященный Дню неизвестного солдата, пройдет 3 декабря в образовательных учреждениях Псковской области. Мероприятие проводится в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны и Года памяти и славы 2020 в образовательных организация по всей стране при поддержке Всероссийского движения школьников, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В 2014 году в календарь памятных дат был внесен День неизвестного солдата 3 декабря. Это дань памяти воинам, которые сложили головы ради будущего страны и народа, похоронены в братских могилах или лежат в местах гибели.

По данным Министерства обороны РФ на территории России и других государств, где воевала Красная армия, упокоены 7,2 млн советских воинов. Из них известных - 2,6 млн, неизвестных - 4,6 млн.

В Год памяти и славы Россия вспоминает всех погибших в годы Великой Отечественной войны, не только известных нам героев, но и тех, кто безымянными остался на поле боя.

Цели урока «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»: укрепление исторической памяти, формирование «календаря памяти» в течение всего года (не ограничиваясь «привычными» памятными датами 9 мая, 22 июня), донесение ценности традиции памяти неизвестных бойцов и их подвига.

Организаторы ставят своей задачей сделать 3 декабря - День Неизвестного солдата - днем всероссийского урока памяти для всех школ России, показать, как происходит восстановление имени и облика погибших в годы ВОВ совместными усилиями поисковиков и других участников процесса, познакомить школьников с отношением к неизвестным солдатам по всему миру и с работой поисковых отрядов.

Урок проходит по всей территории региона с учетом эпидемиологической ситуации в регионе в офлайн или онлайн-формате.