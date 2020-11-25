Общество

Вера Емельянова встретилась с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась со школьниками региона, которые вошли в число победителей и призеров Всероссийского конкурса «Большая перемена». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии, которое в онлайн-формате прошло сегодня, 25 ноября, также принял участие председатель комитета по образованию Александр Седунов.

Вера Емельянова поздравила ребят и пожелала им творческих успехов и новых достижений. «Уверена, что каждый из вас обрел новый опыт, знания и навыки, потому что «Большая перемена» стала не просто конкурсом, а настоящим пространством для вашего развития» - подчеркнула она.

В ходе общения школьники рассказали вице-губернатору о своем участии в конкурсе, о тех заданиях, которые им удалось выполнить. Так, ученица 9 класса Пыталовской средней школы Екатерина Кривова поделилась своими воспоминаниями о поездке в Крым, в международный детский лагерь «Артек». «Это был настоящий подарок от «Большой перемены», потому что о поездке узнала в свой день рождения. Пусть я и не стала суперфиналистом, но получила бесценный опыт и полезные знания», - заметила девочка.

Напомним, что финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» прошел в международном детском центре «Артек». Всего в конкурсе приняли участие более миллиона школьников. Свои заявки подали свыше 4,3 тысяч псковских школьников. Девять прошли в финальный этап, победителями стали пятеро.

По 1 миллиону рублей выиграли Анастасия Ахметова (лицей № 11, Великие Луки), Анастасия Болдова (гимназия имени С. В. Ковалевской, Великие Луки) и Варвара Маслова (Псковская инженерно-лингвистическая гимназия). По 200 тысяч рублей получили Анна Мизгирева (Псковский педагогический комплекс) и Софья Петрова (школа № 2, Псков).

Организаторами конкурса выступали АНО «Россия - страна возможностей», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Цель мероприятия - включить школьников в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, дать возможность найти и показать свои сильные стороны.