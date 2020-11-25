Декада тематических приемов граждан пройдет в Псковской области в декабре

К 19-летию политической партии «Единая Россия» в Псковской региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева с 1 по 10 декабря пройдет декада приемов граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, тематические приемы граждан проведут депутаты Госдумы, член Совета Федерации, региональные и городские парламентарии, представители исполнительной власти Псковской области.
Кроме того, запланировано участие координаторов партийных проектов «Городская среда», «Школа грамотного потребителя», «Старшее поколение», «Новая школа», а также представителей организаций-партнеров.
Приемы будут проходить с 1 по 10 декабря в дистанционном режиме.
Записаться можно по телефону в Пскове: 8 (8112) 66-25-12.
График приемов депутатами:
1 декабря 11:00-12:00 Козловский Александр Николаевич – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии;
1 декабря 12:00-14:00 Васильев Александр Николаевич — депутат Госдумы;
1 декабря 14:00-17:00 Иванов Денис Олегович — депутат Псковской городской Думы;
2 декабря 15:00-17:00 Бибикова Елена Васильевна – член Совета Федерации;
2 декабря 10:00-13:00 Антонов Виктор Васильевич — депутат Псковского областного Собрания;
2 декабря 15:00-18:00 Полонская Елена Александровна — заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы, глава города;
3 декабря 10:00-13:00 Неваленная Галина Ивановна — депутат Псковской городской Думы;
3 декабря 14:00-17:00 Дитрих Игорь Иванович — депутат Псковского областного Собрания;
4 декабря 10:00-12:00 Котов Александр Алексеевич – заместитель секретаря регионального отделения партии; председатель Псковского областного Собрания депутатов;
4 декабря 14:00-17:00 Гаврилов Сергей Вячеславович – депутат Псковской городской Думы, заместитель главы города;
7 декабря 10:00-13:00 Мельникова Наталья Геннадьевна — депутат Псковского областного Собрания;
8 декабря 10:00-13:00 Яников Владимир Николаевич — депутат Псковского областного Собрания;
8 декабря 14:00-17:00 Николаева Любовь Алексеевна - депутат Псковской городской Думы;
9 декабря 10:00-13:00 Драгунова Лидия Александровна – депутат Псковского областного Собрания;
10 декабря 10:00-13:00 Сорокин Юрий Юрьевич – заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России»;
10 декабря 14:00-17:00 Белов Эдуард Николаевич — депутат Псковской городской Думы.
График приемов организациями-партнерами и координаторами партийных проектов
2 декабря - Комитет по труду и занятости Псковской области;
2 декабря - Фонд социального страхования Псковской области;
2 декабря - Ассоциация юристов Псковской области;
2 декабря - Уполномоченный представитель по правам человека;
3 декабря - Комитет по здравоохранению Псковской области;
3 декабря - ТФ обязательного медицинского страхования Псковской области;
3 декабря - Управление Росздравнадзора Псковской области;
4 декабря - Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области;
4 декабря - Комитет по территориальному контролю и надзору Псковской области;
4 декабря - Братчиков Александр Николаевич - координатор ПП «Городская среда»
4 декабря - Кириллов Алексей Валентинович - координатор ПП «Школа грамотного потребителя»
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