Общество

Декада тематических приемов граждан пройдет в Псковской области в декабре

К 19-летию политической партии «Единая Россия» в Псковской региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева с 1 по 10 декабря пройдет декада приемов граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, тематические приемы граждан проведут депутаты Госдумы, член Совета Федерации, региональные и городские парламентарии, представители исполнительной власти Псковской области.

Кроме того, запланировано участие координаторов партийных проектов «Городская среда», «Школа грамотного потребителя», «Старшее поколение», «Новая школа», а также представителей организаций-партнеров.

Приемы будут проходить с 1 по 10 декабря в дистанционном режиме.

Записаться можно по телефону в Пскове: 8 (8112) 66-25-12.

График приемов депутатами:

1 декабря 11:00-12:00 Козловский Александр Николаевич – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии;

1 декабря 12:00-14:00 Васильев Александр Николаевич — депутат Госдумы;

1 декабря 14:00-17:00 Иванов Денис Олегович — депутат Псковской городской Думы;

2 декабря 15:00-17:00 Бибикова Елена Васильевна – член Совета Федерации;

2 декабря 10:00-13:00 Антонов Виктор Васильевич — депутат Псковского областного Собрания;

2 декабря 15:00-18:00 Полонская Елена Александровна — заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы, глава города;

3 декабря 10:00-13:00 Неваленная Галина Ивановна — депутат Псковской городской Думы;

3 декабря 14:00-17:00 Дитрих Игорь Иванович — депутат Псковского областного Собрания;

4 декабря 10:00-12:00 Котов Александр Алексеевич – заместитель секретаря регионального отделения партии; председатель Псковского областного Собрания депутатов;

4 декабря 14:00-17:00 Гаврилов Сергей Вячеславович – депутат Псковской городской Думы, заместитель главы города;

7 декабря 10:00-13:00 Мельникова Наталья Геннадьевна — депутат Псковского областного Собрания;

8 декабря 10:00-13:00 Яников Владимир Николаевич — депутат Псковского областного Собрания;

8 декабря 14:00-17:00 Николаева Любовь Алексеевна - депутат Псковской городской Думы;

9 декабря 10:00-13:00 Драгунова Лидия Александровна – депутат Псковского областного Собрания;

10 декабря 10:00-13:00 Сорокин Юрий Юрьевич – заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России»;

10 декабря 14:00-17:00 Белов Эдуард Николаевич — депутат Псковской городской Думы.

График приемов организациями-партнерами и координаторами партийных проектов