Общество

Денис Иванов передал медицинские маски в Погранично-таможенно-правовой лицей

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, активист волонтерского штаба партии Денис Иванов 25 ноября передал в МОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей» более 600 медицинских масок для учителей и школьного медицинского пункта, приобретенные на личные средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

«Сотрудники школ находятся в зоне риска, и необходимо максимально снизить риск заражения учителей и, соответственно, школьников. Учителя и медики самоотверженно выполняют свой профессиональный долг, несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции», - сообщил Денис Иванов и напомнил о важности ношения масок в местах скопления людей, так как каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих людей.

Директор школы Светлана Меренкова и школьный медицинский работник выразили благодарность депутату за неравнодушное отношение к людям, особенно в сложный период, когда большое количество учителей болеют либо находятся на карантине.

Отметим, Псковский волонтерский центр «Единой России» продолжает оказывать помощь гражданам в период пандемии коронавируса. В Псковской области работает горячая линия волонтерского центра «Единой России»: 8-800-444-07-13, которая ежедневно принимает заявки от граждан.

Волонтеры колл‑центра консультируют псковичей, регистрируют заявки на оказание помощи пожилым, маломобильным гражданам и медикам в связи с пандемией коронавируса. Мобильные бригады волонтеров организовывают доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов, оказывают консультационную поддержку и другую необходимую помощь.