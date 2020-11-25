Общество

За сутки в Пскове выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией

Наибольший прирост заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Псковской области снова показали два крупнейших города региона: Псков (+93) и Великие Луки (+38). Такие данные содержатся в опубликованной губернатором Псковской области статистике в соцсети Instagram.

Отметим, что областной центр по количеству выявленных за сутки случаев заражения COVD-19 приблизился к пиковым значениям «первой волны» коронавируса в целом по региону - в июне количество выявляемых заражений в Псковской области в сутки достигло 112, а затем пошло на спад.

Оба муниципалитета также являются лидерами по количеству выявленных случаев заражения с начала пандемии: 4396 у Пскова и 2512 – у Великих Лук.

Сравнительно большое количество зараженных COVID-19 зафиксировано за сутки также в Псковском районе (+10).

Следом по числу выявленных случаев идут Пустошкинский (+7), Островский (+5), Плюсский (+5) и Палкинский районы (+4).

Ни одного нового случая заражения коронавирусом не отмечено в восьми муниципалитетах: Невельском, Бежаницком, Дедовичском, Себежском, Пушкиногорском, Пыталовском, Локнянском и Усвятском районах.