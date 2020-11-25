Общество

Стружанина оштрафовали за стихийную свалку у дороги

Жителя Стругокрасненского района оштрафовали за стихийную свалку мусора у дороги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Нарушитель выгрузил бытовой мусор в объеме 2 кубических метров возле дороги по направлению в деревню Щир в лесополосу. Его установили благодаря оперативным действиям администрации поселения.

На сегодняшний день мужчина убрал несанкционированную свалку. «Обращаем внимание всех граждан, что складирование мусора в неустановленных местах запрещено и неизбежно влечет административную ответственность», - добавили в администрации.