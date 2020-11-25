Общество

Эксперты связали прием лекарств от давления с легким течением коронавируса у пожилых пациентов

Российские и китайские медики связали прием лекарств, нормализующих артериальное давление, с более легким течением коронавирусной инфекции у пациентов старше 65 лет. При хорошем контроле хронических недугов инфекция у таких пациентов проходит легче, пояснили специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ.

Заместитель директора центра по научной работе, профессор Юлия Котовская сообщила, что если до заражения коронавирусом пациенты длительное время получали статины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то осложнения и смертность от инфекции встречается гораздо реже, пишет газета «Известия».

В конце октября специалисты больницы Лэйшеншань и больницы Чжуннань Уханьского университета в Китае выпустили статью о том, что препараты от давления связаны с уменьшением летальных исходов и улучшением клинических характеристик у пожилых пациентов с COVID-19.

Полностью полагаться на лекарства в вопросах профилактики и борьбы с COVID-19 неверно, подчеркивают ученые. Кроме того, нельзя принимать таблетки от давления без назначения врача.

Как отмечают гериатры, людям старшего возраста нужно в первую очередь следовать общим рекомендациям по сбережению своего здоровья. Необходимы регулярная физическая активность, хотя бы 20 минут в день, и сбалансированное питание.