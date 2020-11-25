Общество

Почти треть россиян не знает, как пользоваться порталом госуслуг

Почти треть россиян не знает, как пользоваться порталом госуслуг, передает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

«В условиях пандемии навыки пользования цифровыми сервисами для получения госуслуг выходят на первый план. С начала года 22% россиян улучшили навыки пользования государственными электронными порталами, при этом почти треть (31%) считают, что их цифровых знаний и навыков недостаточно для работы с сайтом "Госуслуги" или аналогичными порталами», - пишут авторы исследования, в ходе которого в октябре были опрошены 1600 россиян.

Отмечается, что сложности с работой на электронных сервисах госуслуг возникают чаще у людей старшего возраста, у не имеющих высшего образования, у неработающих пенсионеров, а также у технического и обслуживающего персонала и рабочих.

В среднем 47% пользовались цифровыми государственными услугами и считают, что обладают достаточными навыками для комфортной работы с этими сервисами. Причем чем выше уровень достатка семьи, тем увереннее в ней пользуются онлайн-порталами по предоставлению госуслуг, говорится в исследовании.

«Россияне пользуются цифровыми государственными сервисами заметно менее уверенно, чем, например, финансовыми и платежными инструментами. Финансы – это наша повседневная рутина, мы часто расплачиваемся и совершаем денежные переводы. Госуслуги онлайн нужны реже: например, чтобы заплатить налоги и штрафы, подать заявление на новый паспорт или на получение какой-либо выплаты», – прокомментировала директор направления исследований в сфере человеческого капитала Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

«Иногда кажется, что проще посетить МФЦ, чем иметь дело с порталом. До пандемии у многих людей не было повода изучать сайт gosuslugi.ru», - добавила она.