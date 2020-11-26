Общество

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии осложнений у привитых от коронавируса

Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — цитирует Горелова РИА Новости.

Ученый добавил, что если человек заразится коронавирусом после вакцинации, у него не будет осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, замедления реакции. При этом после вакцинации следует продолжать использовать маски, поскольку они существенно снижают риск инфицирования, подчеркнул Горелов.

«Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих», — сказал эпидемиолог.

Минздрав России зарегистрировал уже две отечественные вакцины — в августе «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и в октябре «ЭпиВакКорону» от центра «Вектор». На клинических исследованиях сейчас также находится препарат, разработанный в Центре имени Чумакова РАН.