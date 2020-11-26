Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
Баланс между городом и горожанами
Чего ждать на федеральных дорогах
ПСБ Факторы роста
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чем больше делается, тем больше хочется
Назад в прошлое
Новогодний Корпоратив
Реформа ТКО спроси и узнай
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 26.11.2020 01:181 Новый очаг коронавируса выявлен в псковском отделении Центробанка 26.11.2020 10:360 Россиян хотят лишить «права на офлайн» во время удаленной работы 26.11.2020 10:350 В УГХ Пскова назвали причины спила голубой ели и каштана у бюста Кикоина 26.11.2020 10:210 В гдовской больнице из-за болезни врача закрылось хирургическое отделение 26.11.2020 10:111 ПЛН-ТВ: Что псковичи хотят получить на Новый Год? 26.11.2020 10:000 «Европа Плюс» дарит Sony PlayStation 5
 
 
 
Самое популярное 20.11.2020 20:3414 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе 24.11.2020 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 22.11.2020 19:203 Автомобиль перевернулся на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 25.11.2020 06:5712 178 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 22.11.2020 23:3912 170 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии осложнений у привитых от коронавируса

26.11.2020 09:29|ПсковКомментариев: 0

Пациенты, привитые от коронавируса, могут заразиться им, но болезнь будет протекать легче, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Те, кто провакцинировался, могут заразиться, но заболеют иначе, как и при любой другой вакцинации. Абсолютной защиты нет, но инфекция у привитых протекает легче и без осложнений. Это ключевой фактор», — цитирует Горелова РИА Новости.

Ученый добавил, что если человек заразится коронавирусом после вакцинации, у него не будет осложнений — пневмонии, поражения сердца, почек, замедления реакции. При этом после вакцинации следует продолжать использовать маски, поскольку они существенно снижают риск инфицирования, подчеркнул Горелов.

«Ключевой фактор инфицирования — несоблюдение социальной дистанции, если человек получает большую дозу вируса, то любой иммунитет может не выдержать, поэтому маски, перчатки однозначно нужны, чтобы защитить себя и окружающих», — сказал эпидемиолог.

Минздрав России зарегистрировал уже две отечественные вакцины — в августе «Спутник V» от Центра имени Гамалеи и в октябре «ЭпиВакКорону» от центра «Вектор». На клинических исследованиях сейчас также находится препарат, разработанный в Центре имени Чумакова РАН.

Теги: #Роспотребнадзор #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 340 человек
26.11.2020, 10:360 Россиян хотят лишить «права на офлайн» во время удаленной работы 26.11.2020, 10:350 В УГХ Пскова назвали причины спила голубой ели и каштана у бюста Кикоина 26.11.2020, 10:210 В гдовской больнице из-за болезни врача закрылось хирургическое отделение 26.11.2020, 10:111 ПЛН-ТВ: Что псковичи хотят получить на Новый Год?
26.11.2020, 10:040 30-метровую трубу демонтировали специалисты Псковских тепловых сетей 26.11.2020, 10:000 «Европа Плюс» дарит Sony PlayStation 5 26.11.2020, 09:470 Юного водителя из Новосокольнического района будут судить за нетрезвое вождение 26.11.2020, 09:350 Два пожара произошло в Великих Луках
26.11.2020, 09:303 Задачник для партии власти 26.11.2020, 09:290 В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии осложнений у привитых от коронавируса 26.11.2020, 09:210 В Пскове замыкание в кондиционере привело к пожару в магазине 26.11.2020, 09:090 Около четверти россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения
26.11.2020, 09:000 Факторы роста 26.11.2020, 08:540 «Дом.РФ» запустит программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи 26.11.2020, 08:451 Мошенники придумали новую схему обмана россиян 26.11.2020, 08:340 В России могут расширить возможность получения бесплатного высшего образования
26.11.2020, 08:260 Почти треть россиян не знает, как пользоваться порталом госуслуг 26.11.2020, 08:170 В России предложили сократить число документов для устройства на госслужбу 26.11.2020, 08:050 Должников с четырьмя и более кредитами стало больше 26.11.2020, 07:550 Псковский режиссер получил специальный приз на фестивале «Грач»
26.11.2020, 07:451 Физических лиц могут признавать в России иностранными агентами с 2021 года 26.11.2020, 07:370 Эксперты связали прием лекарств от давления с легким течением коронавируса у пожилых пациентов 26.11.2020, 07:230 Стружанина оштрафовали за стихийную свалку у дороги 26.11.2020, 07:150 Правительство попросили дать авиаперевозчикам равный доступ к международным маршрутам
26.11.2020, 07:000 Долги за жилищно-коммунальные услуги могут вырасти в полтора раза в 2021 году 26.11.2020, 01:317 За сутки в Пскове выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией 26.11.2020, 01:182 Новый очаг коронавируса выявлен в псковском отделении Центробанка 26.11.2020, 01:081 В Псковской области установлен очередной антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки
26.11.2020, 00:400 Сбитый в Бежаницах велосипедист скончался по дороге в больницу 26.11.2020, 00:261 В отношении бывшего заместителя главного врача Псковской областной больницы возбуждено уголовное дело 25.11.2020, 23:190 Свыше 80 заявок поступило на конкурс короткометражек «Киномания» 25.11.2020, 22:571 Великолучанин в 80 лет стал победителем открытого Кубка России по плаванию
25.11.2020, 22:350 В деревне Соловьи повысили надежность электроснабжения 25.11.2020, 22:180 Из Печор за день вывезли более 30 кубометров крупногабаритных отходов 25.11.2020, 21:550 Виртуальную выставку известного ленинградского графика открыли музейщики «Михайловского» 25.11.2020, 21:420 Школу в Новоржевском районе закрыли на карантин
25.11.2020, 21:342 О памяти и глупости 25.11.2020, 21:283 Денис Иванов передал медицинские маски в Погранично-таможенно-правовой лицей 25.11.2020, 21:150 Вера Емельянова встретилась с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» 25.11.2020, 20:570 Декада тематических приемов граждан пройдет в Псковской области в декабре
25.11.2020, 20:460 Мастера Псковской области отмечены премиями за весомый вклад в развитие ремесел в 2020 году 25.11.2020, 20:390 Лучшие выпускники псковской Школы межэтнической журналистики поедут в Москву 25.11.2020, 20:252 Посвященный Дню неизвестного солдата урок памяти пройдет 3 декабря в Псковской области 25.11.2020, 20:121 Более 300 комплектов масок и перчаток раздали великолучанам волонтеры
25.11.2020, 19:580 Минпросвещения определило дату написания итогового сочинения для 11-классников 25.11.2020, 19:450 ВТБ в три раза увеличил объем рефинансирования ипотеки 25.11.2020, 19:389 16 отечественных приложений станут обязательными на смартфонах в России 25.11.2020, 19:310 До 7 градусов тепла и южный ветер прогнозируют псковские синоптики
25.11.2020, 19:270 Умер Диего Марадона 25.11.2020, 19:250 Три молодых человека обокрали пожилую женщину в островской деревне 25.11.2020, 19:172 Финалистки конкурса «Миссис Псков» устроили фотосессию в вечерних платьях 25.11.2020, 19:040 Применяемое на выборах в Псковской области оборудование представят на форуме
25.11.2020, 18:430 В Псковском линейном отделе проверяют отношение сотрудников к своим обязанностям 25.11.2020, 18:390 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» поддержали социальных предпринимателей в пандемию 25.11.2020, 18:301 Реплика Донецкого: Нулевой эффект 25.11.2020, 18:220 В социально-реабилитационном центре в Пскове сработала пожарная сигнализация
25.11.2020, 18:220 Псковский облсовпроф и университет «Синергия» заключили соглашение 25.11.2020, 18:161 Аквапарк «Акваполис» устроит для псковичей «черную пятницу» 25.11.2020, 17:515 В Кремле ответили на публикацию о «знакомой Путина» 25.11.2020, 17:370 В чем ценность форума молодежных избирательных комиссий, рассказал Игорь Сопов
25.11.2020, 17:260 В Псковской области ввели мораторий по заключению новых контрактов по лесоустройству 25.11.2020, 17:131 Диких животных в Полистовье привьют от бешенства оральной вакциной 25.11.2020, 16:580 Коронавирус у поваров Моглинской школы не подтвердился 25.11.2020, 16:530 Законопроект о ликвидации административных комиссий планируют доработать в Псковской области
25.11.2020, 16:490 Псковский байкер рассказал о действии правила боевого летчика на дороге 25.11.2020, 16:410 Благодаря поправке в Устав Псковской области избирком будет оперативно информировать население 25.11.2020, 16:380 Более 45 тысяч детей привито от гриппа в Псковской области 25.11.2020, 16:350 Сергей Грахов объяснил, почему регоператор в сфере ТКО получит субсидии от государства
25.11.2020, 16:280 В Новосокольническом районе пастухи обокрали дачницу 25.11.2020, 16:240 17 человек эвакуировали из магазина в Пскове из-за пожара 25.11.2020, 16:193 Псковское кафе «3/17» приглашает гостей 25.11.2020, 16:145 Игорь Сопов развенчал миф о фальсификации итогов выборов при помощи КОИБов
25.11.2020, 16:121 Утвержден график проверки качества дезобработки салонов псковских автобусов 25.11.2020, 15:5910 В Сети обсуждают откровенную фотосессию псковского депутата 25.11.2020, 15:540 Короткий путь проложил водитель по новому кольцу на Запсковье 25.11.2020, 15:502 Андрей Михеев заверил, что новая стратегия социально-экономического развития будет полезна
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.