Общество

Россиян хотят лишить «права на офлайн» во время удаленной работы

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости россиян, исключив «право на офлайн» во время удаленной работы. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект в Госдуму внесли ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Третье чтение запланировано на четверг, 26 ноября, изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года, пишет «Лента.ру».

В версии законопроекта к первому чтению предлагалось установить правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха. Так, удаленную работу в нерабочее время предлагалось приравнять к сверхурочной работе, оставив за дистанционным сотрудником право быть офлайн. Время взаимодействия работодателя с подчиненным в период времени отдыха работника оплачивалось бы в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы.

Однако из принятой версии документа это право исключили. При этом уточняется, что перевод на удаленную работу осуществляется в порядке, предусмотренном трудовым договором или допсоглашением. Документ подписывается работодателем и сотрудником, причем работника не могут перевести на удаленную работу без его согласия. Режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре, локальном нормативном акте или же в трудовом договоре и дополнительном соглашении к нему.

В июле депутаты всех фракций Госдумы поддержали законопроект «Единой России», в котором определяется понятие дистанционной работы. Все изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса. Поправки закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе.