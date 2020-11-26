Общество

Михаил Ведерников вручил Александру Котову медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени

Медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников председателю Псковского областного Собрания Александру Котову. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Награждение спикера губернатор провел перед началом сессии регионального парламента по поручению президента РФ Владимира Путина. «Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени – это убедительное свидетельство вашей высочайшей компетентности, искренней самоотдачи и многолетней успешной службы на благо нашей Псковской области и всей страны», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что высоко ценит сложившиеся конструктивные рабочие отношения с Александром Котовым и областным Собранием, и выразил уверенность, что вместе они смогут еще много сделать.

Напомним, решение о награждении Александра Котова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин принял в июле текущего года.