Общество

Эсеры выяснят, соответствует ли новой Конституции отказ от индексации пенсий работающим россиянам

Фракция «Справедливая Россия» инициирует обращение в Конституционный суд РФ о соответствии отказа от индексации пенсий работающим пенсионерам нормам новой редакции Конституции. Как передает «Интерфакс», об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

«Мы сегодня инициируем и начинаем сбор подписей депутатов для обращения в Конституционный суд по запросу о конституционности отсутствия индексации пенсий для работающих пенсионеров», - сказал Миронов журналистам. Депутат напомнил, что, согласно нормам обновленной Конституции, в России не реже одного раза в год должна осуществляться индексация пенсий, при этом положение не исключает каких-либо категорий пенсионеров.



«Я напомню, что в результате поправки, которую вносила в Конституцию наша партия, в статье 75 части 6 говорится о том, что обязательно не реже 1 раза в год пенсия индексируется. Там ничего не говорится о каких пенсионерах идет речь - пенсии все должны индексироваться», - подчеркнул Миронов.



Согласно закону, для обращения в Конституционный суд депутатам нужно собрать не менее одной пятой голосов от всего состава палаты.