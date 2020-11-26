Общество

Псковские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионера

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионера до 10 113 рублей. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Исходя из нового значения величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2021 год величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 07.1999 № 178-ФЗ “О государственной социальной помощи”, увеличится с 9 598 рублей до 10 113 рублей в месяц», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что при увеличении в Псковской области величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии с 9 598 рублей до 10 113 рублей в месяц увеличение расходов областного бюджета на софинансирование составит 1,8 млн рублей.

Руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Петр Алексеенко отметил, что если перевести российскую пенсию на иностранную валюту, то происходит не повышение, а понижение. «В среднем пенсия - это унижение», - добавил он.

«Разговор идет не о пенсиях. А о прожиточном минимуме», - поправил его первый заместитель председателя областного Собрания Виктор Антонов.

Законопроект поддержали 36 депутатов, двое воздержались.