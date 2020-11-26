Общество

Понятие социальной нормы площади жилья исключили из областного законодательства

Депутаты Псковского областного Собрания исключили из полномочий органов исполнительной власти Псковской области установление социальной нормы площади жилья для предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Региональный закон скорректировали в связи с тем, что в федеральном законодательстве понятие «социальная норма площади жилья» отсутствует, а для установления ограничения фактической площади при предоставлении гражданам мер социальной поддержки применяются региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, используемые для расчета субсидий на оплату коммунальных услуг. Соответствующее положение прописано в Жилищном кодексе РФ.

На территории Псковской области региональные стандарты установлены приказом профильного органа исполнительной власти и действуют с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.

Теперь потребуется внести изменения в ряд областных нормативных правовых актов, в том числе в законы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» и «О социальной поддержке многодетных семей». Выделение дополнительных средств из областного бюджета не потребуется.