Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Квартирный вопрос
С двух ног в один сапог
ПСБ Факторы роста
Баланс между городом и горожанами
Новогодний Корпоратив
Реформа ТКО спроси и узнай
Чем больше делается, тем больше хочется
Назад в прошлое
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 26.11.2020 01:081 В Псковской области установлен очередной антирекорд по количеству случаев заражения COVID-19 за сутки 26.11.2020 18:020 Федеральный бюджет принят в третьем чтении 26.11.2020 17:430 Тест по истории Великой Отечественной войны предложили пройти псковским депутатам 26.11.2020 17:310 Центр управления регионом начал работу в Пскове 26.11.2020 17:240 Вещание двух псковских радиостанций прекращено за долги 26.11.2020 17:002 Не влезай - убьет!
 
 
 
Самое популярное 24.11.2020 12:462 Стали известны подробности смертельного ДТП в Печорском районе. ФОТО 25.11.2020 06:5712 178 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 25.11.2020 15:5912 В Сети обсуждают откровенную фотосессию псковского депутата 26.11.2020 00:261 В отношении бывшего заместителя главного врача Псковской областной больницы возбуждено уголовное дело 24.11.2020 13:390 Неустойчивую погоду прогнозируют в Псковской области в декабре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Не влезай - убьет!

26.11.2020 17:00|ПсковКомментариев: 2

Псков. Обычный воскресный день, автобус 17-го маршрута. Кондуктор обилечивает не вполне трезвого мужчину в маске, который внезапно решает проявить гражданскую инициативу: «А почему вы ему замечание не сделали?». Пассажир показывает на подростка, который кутается в ворот куртки и по своему подростковому обыкновению шарится в телефоне. Кондуктор молча отдает билет мужчине и безмолвно следует дальше по автобусу. «Да вы тут охренели все!» - орет в сердцах мужчина и срывает с себя маску. Звенящая тишина. Занавес.

Фото: ГППО «Псковпассажиравтотранс»

Скандалисты-антимасочники, блогеры-провокаторы, подростки-бунтари, пассажиры-неадекваты, кондукторы-заложники ситуации: каких только типажей не подкинуло нам требование властей использовать маски в общественном транспорте! Заводишь в поисковик запрос «автобус маска» и пожалуйста: «Россиянку без маски назвали крысой и пинком выгнали из автобуса», «Дебош из-за маски устроила пассажирка автобуса в Подмосковье», «В автобусе №50 пассажиры и кондуктор жестоко подрались из-за масок», «Новгородец устроил стрельбу в автобусе после просьбы надеть маску», «Мать из Подмосковья устроила скандал в автобусе из-за ребенка без маски». А 20 ноября российские новостные ленты взорвала информация о том, что за просьбу надеть маску в автобусе жителя Ленинградской области убили.

Смотрите также
20.11.2020 20:3414 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе

На этом фоне псковичи выглядят белыми и пушистыми. По крайней мере, как нам сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс», вопиющих инцидентов не зафиксировано. При этом дипломатично заметили: «Отдельные категории пассажиров, как со стороны тех, кто носит маски, так и тех, кто отказываются маску надевать, бывают излишне эмоциональны».

Смотрите также
16.10.2020 15:1831 Транспортные услуги псковичам без масок не будут оказываться с 17 октября

Конфликты в большинстве своем не выходят за пределы псковских соцсетей. Публикует, допустим, автобусный парк на своей странице ВКонтакте фотоотчет о масочном рейде, и пошло-поехало. Одни рапортуют: «Ехал сегодня в 6-ке днём, половина людей в автобусе без масок. Клали на ваш запрет». Другие увещевают: «А вы перед рейдами своими обеспечиваете ли в автобусах людей масками? Нет? И я за свой счёт её не надену». Третьи юморят: «А я пересмотрела отношение к маскам. С удовольствием ее ношу. Конечно, не от вирусов и микробов, а для тепла, вместо носового платка, ну и прикольно все это. Надеваешь черную маску и ощущаешь себя спецназовцем».

Особенно «от души» достается кондукторам - их сдают с потрохами («кондукторы просят пассажиров одевать маски, а сами?! Ходят по автобусу и маски просто «висят на подбородке») и жалеют («целый день в маске, так ещё и её облают на замечание одеть»). Между тем, всем кондукторам даны устные инструкции о предупреждении пассажиров на каждой остановке о необходимости ношения масок в общественном транспорте, пояснили нам в «Псковпассажиравтотрансе». «При возникновении непредвиденных обстоятельств кондуктор обязан немедленно докладывать водителю о всех случаях нарушения безопасности перевозки пассажиров, - подчеркивают на предприятии. - Водитель обязан сообщить диспетчеру центральной диспетчерской о непредвиденных обстоятельствах в салоне автобуса. Диспетчер вызывает наряд ОМВД, который принимает соответствующие конкретной ситуации меры».

Смотрите также
18.10.2020 19:0741 Одного пассажира автобуса без защитной маски выявили в Пскове

При этом сам кондуктор штрафовать пассажиров без масок не имеет права. Он может лишь предупредить о существующих требованиях и «вежливо предложить пассажиру без СИЗ либо надеть маску, либо покинуть салон транспортного средства».

За отсутствие защитных масок и перчаток в отношении пассажира в общественном транспорте правоохранители имеют право вынести устное предупреждение или составить протокол. Суд может назначить нарушителям штраф до четырех тысяч рублей.

На практике многие кондукторы (как и тот, что из истории в начале) предпочитают не связываться с «безмасочниками». Если и сделают замечание, то разве что пожилой старушке-одуванчику или школьнику-ботанику - тем, с которыми проблем по определению не может возникать. Ловишь себя уже на новой забаве: зайдя в автобус, пересчитать людей в масках и без. Мы, кстати,  сравнивали результаты, полученные на 17-м и 11-м маршруте: в автобусах Запсковья получается «безмасочников» больше.

Смотрите также
21.10.2020 17:3328 Штрафы за масочный нигилизм в транспорте: объективная необходимость или перегиб властей?

Не исключено, что утихомирить желающих «облаять» кондуктора, можно, обеспечив людей масками непосредственно в автобусе. Однако, как сообщили нам в «Псковпассажиравтотрансе», в обязанности кондуктора не входит продажа или бесплатное распространение СИЗ в салоне автобуса.

А значит, спасение пассажира - дело рук самого пассажира. Во всех смыслах. Или «спасибо, я пешком постою».

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли тратить бюджетные деньги на новогодний фейерверк, если Роспотребнадзор рекомендует встречать Новый год дома?
В опросе приняло участие 390 человек
26.11.2020, 18:020 Федеральный бюджет принят в третьем чтении 26.11.2020, 17:500 26 иностранцев задержаны за сутки на российско-белорусской границе в Псковской области 26.11.2020, 17:430 Тест по истории Великой Отечественной войны предложили пройти псковским депутатам 26.11.2020, 17:310 Центр управления регионом начал работу в Пскове
26.11.2020, 17:240 Вещание двух псковских радиостанций прекращено за долги 26.11.2020, 17:190 Новое жилье в Пскове до конца года получат более 90 детей-сирот 26.11.2020, 17:070 Виталий Кличко выпустил свой цитатник 26.11.2020, 17:002 Не влезай - убьет!
26.11.2020, 16:581 В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 26.11.2020, 16:530 В Великих Луках заработал общественный совет по проекту реконструкции проспекта Ленина 26.11.2020, 16:510 Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря 26.11.2020, 16:432 Александр Братчиков не исключил проведение гарантийного ремонта улицы Поземского
26.11.2020, 16:310 Пешеходные переходы и остановки на дорогах в Псковской области стали безопаснее 26.11.2020, 16:270 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области в пятницу 26.11.2020, 16:101 32 декабря… 26.11.2020, 16:050 Инструмент общественных обсуждений бюджета появился в Псковской области
26.11.2020, 15:524 Интерактив: Приношу извинения за незаконное хранение оружия 26.11.2020, 15:502 Александр Братчиков уверен, что дом на Венской, 8 будет сдан до конца года 26.11.2020, 15:442 Михаил Иванов: Партия пенсионеров будет активнее защищать право старшего поколения на уважение 26.11.2020, 15:241 Ревнивая великолучанка ударила ножом своего сожителя
26.11.2020, 15:210 «Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов в Псковской области 26.11.2020, 15:180 Александр Котов: Проект закона о бюджете на 2021 год достаточно основательно проработан 26.11.2020, 15:043 В Великих Луках проходят рейды по соблюдению «масочного режима» в автобусах 26.11.2020, 15:042 Я вам деньги не отдам за квартиру за январь
26.11.2020, 14:530 Суммы пособий почетным гражданам Псковской области определили депутаты 26.11.2020, 14:510 Вернувшийся из Латвии россиянин не задекларировал тренажер и гоночный велосипед 26.11.2020, 14:460 Стратегию развития Псковской области до 2035 года одобрили депутаты 26.11.2020, 14:430 На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили большой экран
26.11.2020, 14:290 Борис Полозов предложил администрации поменять подход к наименованию законопроектов 26.11.2020, 14:240 Великолучанин попался на краже алкоголя 26.11.2020, 14:212 В Псковской области увеличили штрафы за парковку на газонах 26.11.2020, 14:160 Псковские депутаты отклонили законопроект о памятных датах воинской славы
26.11.2020, 14:120 Стали известны обстоятельства смертельного ДТП в Бежаницком районе 26.11.2020, 14:100 Псковские депутаты продлили налоговые каникулы для предпринимателей-новичков 26.11.2020, 14:071 «Народный контроль» не нашел в аптеках Новоржева лекарств от коронавируса 26.11.2020, 14:010 Бюджет территориального ФОМС увеличился на 162 миллиона рублей
26.11.2020, 13:570 В Псковской области расширен перечень получателей льгот по транспортному налогу 26.11.2020, 13:530 Получить январскую пенсию до Нового года смогут псковичи с картой «Мир» 26.11.2020, 13:520 Правовые акты облизбиркома будут включать в состав законодательства Псковской области 26.11.2020, 13:494 Фотофакт: Новый рекламный экран в Пскове
26.11.2020, 13:470 Псковских омбудсменов обязали сообщать спикеру областного Собрания о личной заинтересованности 26.11.2020, 13:450 Магазин MANGO приглашает псковичей поучаствовать в уникальной акции 26.11.2020, 13:390 Утверждены основные параметры бюджета территориального фонда ОМС 26.11.2020, 13:340 Пскович избран в руководящие органы Федерации тяжелой атлетики России
26.11.2020, 13:200 Три человека обвиняются в незаконном ввозе грузовиков в Псковскую область 26.11.2020, 13:160 Четыре мировых судьи сохранили свои должности в Псковской области 26.11.2020, 13:060 Без перстня и телефонов остался москвич после застолья в Пскове 26.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
26.11.2020, 13:020 ФНС опровергла увеличение налога на автомобили дороже 3 миллионов 26.11.2020, 12:560 Анатолий Копосов назвал голосование коммунистов против проекта бюджета поддержкой губернатора 26.11.2020, 12:540 Пскович попытался украсть из магазина постельное белье 26.11.2020, 12:480 Ирина Богачева призвала не шантажировать бюджет проблемами здравоохранения
26.11.2020, 12:461 «Сообразим на троих»: О чем говорили президент и губернатор? 26.11.2020, 12:390 Псковские депутаты одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионера 26.11.2020, 12:360 Понятие социальной нормы площади жилья исключили из областного законодательства 26.11.2020, 12:341 На псковский ГИМС завели уголовное дело
26.11.2020, 12:280 Ирина Богачева: 2020-й - год войны с коронавирусом 26.11.2020, 12:260 Финансирование ТОС в Псковской области намерены увеличить вдвое 26.11.2020, 12:242 Лукашенко заявил о необходимости усиления отношений России и Белоруссии 26.11.2020, 12:190 Состав согласительной комиссии по бюджету на 2021 год определили в Псковской области
26.11.2020, 12:162 Фотофакт: Псковских чиновников обвинили в создании иллюзии безопасности 26.11.2020, 12:130 Проект бюджета Псковской области на 2021 год прошел первое чтение 26.11.2020, 12:092 Александр Котов: Нужно помогать губернатору, чтобы доходная часть бюджета наполнялась 26.11.2020, 12:070 Эсеры выяснят, соответствует ли новой Конституции отказ от индексации пенсий работающим россиянам
26.11.2020, 12:040 Михаил Ведерников подчеркнул стратегическое значение поддержки областного Собрания 26.11.2020, 12:000 Еще две школы и детский сад планируют построить в Пскове 26.11.2020, 11:590 Фракция «Яблоко» не будет поддерживать проект бюджета региона в первом чтении 26.11.2020, 11:530 Петр Алексеенко: Законопроект о бюджете не совпадает с интересами жителей региона
26.11.2020, 11:500 До 2025 года магистральные газопроводы проведут во все райцентры Псковской области 26.11.2020, 11:460 Михаил Ведерников не исключил, что проект бюджета на 2021 год будет снова рассмотрен в первом чтении 26.11.2020, 11:390 В Псковской области социально ориентированный бизнес впервые поддержат грантами 26.11.2020, 11:360 Россия обновила суточный максимум новых случаев коронавируса
26.11.2020, 11:320 Строительство 25 новых ФАПов запланировано в Псковской области в 2021 году 26.11.2020, 11:280 Объем дорожного фонда Псковской области вырастет до рекордных 10 млрд рублей 26.11.2020, 11:250 Школьная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 30 ноября 26.11.2020, 11:230 6,3 млрд рублей дополнительно получит Псковская область из госказны в 2021 году
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.