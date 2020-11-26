Общество

Не влезай - убьет!

Псков. Обычный воскресный день, автобус 17-го маршрута. Кондуктор обилечивает не вполне трезвого мужчину в маске, который внезапно решает проявить гражданскую инициативу: «А почему вы ему замечание не сделали?». Пассажир показывает на подростка, который кутается в ворот куртки и по своему подростковому обыкновению шарится в телефоне. Кондуктор молча отдает билет мужчине и безмолвно следует дальше по автобусу. «Да вы тут охренели все!» - орет в сердцах мужчина и срывает с себя маску. Звенящая тишина. Занавес.

Фото: ГППО «Псковпассажиравтотранс»

Скандалисты-антимасочники, блогеры-провокаторы, подростки-бунтари, пассажиры-неадекваты, кондукторы-заложники ситуации: каких только типажей не подкинуло нам требование властей использовать маски в общественном транспорте! Заводишь в поисковик запрос «автобус маска» и пожалуйста: «Россиянку без маски назвали крысой и пинком выгнали из автобуса», «Дебош из-за маски устроила пассажирка автобуса в Подмосковье», «В автобусе №50 пассажиры и кондуктор жестоко подрались из-за масок», «Новгородец устроил стрельбу в автобусе после просьбы надеть маску», «Мать из Подмосковья устроила скандал в автобусе из-за ребенка без маски». А 20 ноября российские новостные ленты взорвала информация о том, что за просьбу надеть маску в автобусе жителя Ленинградской области убили.

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На этом фоне псковичи выглядят белыми и пушистыми. По крайней мере, как нам сообщили в ГППО «Псковпассажиравтотранс», вопиющих инцидентов не зафиксировано. При этом дипломатично заметили: «Отдельные категории пассажиров, как со стороны тех, кто носит маски, так и тех, кто отказываются маску надевать, бывают излишне эмоциональны».

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Конфликты в большинстве своем не выходят за пределы псковских соцсетей. Публикует, допустим, автобусный парк на своей странице ВКонтакте фотоотчет о масочном рейде, и пошло-поехало. Одни рапортуют: «Ехал сегодня в 6-ке днём, половина людей в автобусе без масок. Клали на ваш запрет». Другие увещевают: «А вы перед рейдами своими обеспечиваете ли в автобусах людей масками? Нет? И я за свой счёт её не надену». Третьи юморят: «А я пересмотрела отношение к маскам. С удовольствием ее ношу. Конечно, не от вирусов и микробов, а для тепла, вместо носового платка, ну и прикольно все это. Надеваешь черную маску и ощущаешь себя спецназовцем».

Особенно «от души» достается кондукторам - их сдают с потрохами («кондукторы просят пассажиров одевать маски, а сами?! Ходят по автобусу и маски просто «висят на подбородке») и жалеют («целый день в маске, так ещё и её облают на замечание одеть»). Между тем, всем кондукторам даны устные инструкции о предупреждении пассажиров на каждой остановке о необходимости ношения масок в общественном транспорте, пояснили нам в «Псковпассажиравтотрансе». «При возникновении непредвиденных обстоятельств кондуктор обязан немедленно докладывать водителю о всех случаях нарушения безопасности перевозки пассажиров, - подчеркивают на предприятии. - Водитель обязан сообщить диспетчеру центральной диспетчерской о непредвиденных обстоятельствах в салоне автобуса. Диспетчер вызывает наряд ОМВД, который принимает соответствующие конкретной ситуации меры».

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При этом сам кондуктор штрафовать пассажиров без масок не имеет права. Он может лишь предупредить о существующих требованиях и «вежливо предложить пассажиру без СИЗ либо надеть маску, либо покинуть салон транспортного средства».

За отсутствие защитных масок и перчаток в отношении пассажира в общественном транспорте правоохранители имеют право вынести устное предупреждение или составить протокол. Суд может назначить нарушителям штраф до четырех тысяч рублей.

На практике многие кондукторы (как и тот, что из истории в начале) предпочитают не связываться с «безмасочниками». Если и сделают замечание, то разве что пожилой старушке-одуванчику или школьнику-ботанику - тем, с которыми проблем по определению не может возникать. Ловишь себя уже на новой забаве: зайдя в автобус, пересчитать людей в масках и без. Мы, кстати, сравнивали результаты, полученные на 17-м и 11-м маршруте: в автобусах Запсковья получается «безмасочников» больше.

Не исключено, что утихомирить желающих «облаять» кондуктора, можно, обеспечив людей масками непосредственно в автобусе. Однако, как сообщили нам в «Псковпассажиравтотрансе», в обязанности кондуктора не входит продажа или бесплатное распространение СИЗ в салоне автобуса.

А значит, спасение пассажира - дело рук самого пассажира. Во всех смыслах. Или «спасибо, я пешком постою».

Елена Никитина