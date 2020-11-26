Общество

Три проактивные услуги предоставляет псковичам Пенсионный фонд

Управление ПФР в Пскове и Псковском районе разъяснило, что такое проактивные услуги Пенсионного фонда и кто может их получить. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, проактивные услуги – это беззаявительные услуги, а значит, за их получением человеку нет необходимости обращаться в клиентские службы УПФР лично. Пенсионный фонд все сделает самостоятельно.

На сегодняшний день управление ПФР в Пскове и Псковском районе предоставляет жителям три проактивные услуги: оформление сертификатов на материнский капитал, оформление СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля этого года, и назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам.

Сертификат на маткапитал

Сертификаты на материнский капитал псковские семьи получают в беззаявительном порядке с 15 апреля 2020 года. Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале Госуслуг. Поэтому важно, чтобы мама была зарегистрирована на портале госуслуг.

СНИЛС

Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета на детей, родившихся с 15 июля этого года, также оформляется автоматически, а информация об оказании услуги направляется в личный кабинет мамы на Едином портале государственных услуг, после появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС.

ЕДВ

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 28 июля 2020 года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме. Эта выплата оформляется Пенсионным фондом РФ по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления сведений об инвалидности в территориальный орган ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо SMS-сообщением.