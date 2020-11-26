Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня к постоянным ведущим Максиму Костикову и Константину Калиниченко вновь присоединится известный псковский медиаменеджер Олег Добрынин.

В центре их внимания - недавний диалог псковского губернатора Михаила Ведерникова и президента РФ Владимира Путина. О чем они говорили? Мог ли этот разговор происходить в ином ключе в свете существующих межбюджетных отношений? За что оппозиция раскритиковала псковского губернатора? Подробнее об этом — в прямом эфире.

Если вам есть, что сказать по заявленной теме, высказывайте свою позицию в прямом эфире по телефону 56-73-72.