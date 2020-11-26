Общество

Четыре мировых судьи сохранили свои должности в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания назначили четырех мировых судей на новый пятилетний срок исполнения полномочий. Соответствующие решения парламентарии приняли в ходе тайного голосования на 51-й сессии регионального парламента 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, Ирина Васильева (7-й квалификационный класс судьи) останется на посту мирового судьи судебного участка №17 в Пыталовском районе, Ольга Иванова (9-й квалификационный класс судьи, стаж работы по юридической специальности более 15 лет) – на посту мирового судьи судебного участка №20 в Невельском районе.

Наталья Андриянова (стаж работы по юридической специальности более 36 лет, из них 17 лет в должности мирового судьи) также продолжит работу в должности мирового судьи судебного участка №25 в Усвятском районе, а Анна Тубольцева (7-й квалификационный класс судьи, стаж работы по юридической специальности более 19 лет, из них 7 лет в должности судьи) – в должности мирового судьи судебного участка №40 в Великих Луках.

Каждый судья получил по 35 голосов. Против каждого проголосовал один парламентарий.

«Желаем вам успешной работы и справедливого принятия решения. Всего вам доброго», - обратился к мировым судьям спикер регионального парламента Александр Котов.