Общество

Псковских омбудсменов обязали сообщать спикеру областного Собрания о личной заинтересованности

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов приняли закон, обязывающий уполномоченных по правам человека в регионе, ребенка и предпринимателей сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении своих полномочий, которая может привести к конфликту интересов, спикеру регионального парламента. Об этом с 51-й сессии областного Собрания, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующие изменения внесли в несколько региональных законодательных актов. Новая редакция закона «О противодействии коррупции в органах государственной власти Псковской области и органах местного самоуправления» предусматривает единообразный порядок уведомления председателя областного Собрания для уполномоченного по правам человека в Псковской области, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Отмечается, что спикер регионального парламента будет направлять заявление омбудсмена на рассмотрение комиссии по урегулированию конфликта интересов в порядке, определенном актом областного Собрания депутатов.

Закон предусматривает единую форму уведомления о личной заинтересованности для всех лиц, замещающих государственные должности Псковской области. Его поддержали 39 депутатов в первом и втором чтениях.