Общество

Псковские депутаты отклонили законопроект о памятных датах воинской славы

Депутаты Псковского областного Собрания отклонили законопроект «О памятных датах воинской славы и значимых событиях в истории Псковской области». Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект, инициированный Общественной палатой Псковской области, определял условия установления памятных дат в Псковской области, перечень памятных дат воинской славы и значимых событий истории региона.

«Фактически в областном центре, городах, районных центрах, отдельных населенных пунктах области уже сложились традиции и практика проведения мероприятий, посвященных памятным датам, связанным с важнейшими историческими событиями и отдельными личностями на территории Псковской области. Закон же закрепляет их проведение», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в законопроект не включена дата 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, поскольку она установлена в федеральном законе от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Среди региональных памятных дат, перечисленных в законе, День Знамени Победы (30 апреля, 1 мая), День памяти военнослужащих 6 парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии (1 марта), День памяти военнослужащих 2-й отдельной бригады специального назначения, погибших при исполнении служебного долга (21 февраля), День официальных символов Псковской области (11 декабря).

Всего закон включает 15 региональных памятных дат, связанных с военными историческими событиями (9) и значимыми событиями в истории области (6).

За то, чтобы отклонить законопроект, проголосовал 21 депутат, против — 12, 1 парламентарий воздержался.