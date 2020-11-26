Общество

Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

Госдума отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, передает «Интерфакс».

Законопроектом предлагалось обязать правительство переносить один из выходных дней на 31 декабря в случае, если предпраздничный день не выпадает на выходные.

За отклонение законопроекта проголосовал 101 депутат, один парламентарий проголосовал против, двое воздержались.

По словам одного из соавторов законопроекта, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова (ЛДПР), инициатива позволила бы повысить производительность и дисциплину труда, так рабочий день должен быть перенесен с предпраздничного дня.

«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», - сказал Нилов на заседании. Он добавил, что в 2019 году большинство регионов РФ уже назначало 31 декабря выходным праздничным днем.

В свою очередь зампред комитета по труду и социальной политике Валентина Кабанова отметила, что законодательством уже предусмотрено право правительства на перенос нерабочего дня. Кабмин в своем заключении также счел предлагаемую норму излишней.

Напомним, законопроект был внесен группой депутатов от ЛДПР во главе с Ниловым и зампредом Госдумы Игорем Лебедевым.