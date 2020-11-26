Общество

В Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Точную дату не могу сказать. <...> Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», — приводит слова пресс-секретаря президента РИА Новости.

Песков отметил, что прививать от коронавирусного заболевания будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом «географии страны» и особенностей хранения препарата.

Россия зарегистрировала две вакцины от COVID-19: сначала «Спутник V», разработанную специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, а позже «ЭпиВакКорону» от центра «Вектор» при Роспотребнадзоре (на базе пептидных антигенов).

Сейчас препараты проходят третью, пострегистрационную фазу испытаний на добровольцах (в том числе на пожилых и страдающих хроническими заболеваниями). «Спутник V» показал 95%-ную эффективность после второго промежуточного анализа данных исследований и входит в список десяти мировых вакцин, которые наиболее близки к выходу на массовое производство.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз «Спутника V». Россия договорилась о производстве в пяти странах. В оборот уже выпустили свыше 117 тысяч доз, а до конца года планируют произвести более двух миллионов.

Для россиян вакцинация как «ЭпиВакКороной», так и «Спутником V» будет бесплатной (в розницу они не продаются).