Общество

Председатель Следственного комитета РФ провел оперативное совещание

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание с участием первого заместителя Председателя СК России Эдуарда Кабурнеева, руководителей и сотрудников ряда подразделений центрального аппарата ведомства, руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу и руководителей образовательных учреждений ведомства. Участники обсудили вопросы материально-технического характера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклады о работе, связанной с обустройством и обеспечением ведомственных образовательных учреждений. В частности, главе СК России доложено о закупке транспортных средств для образовательных учреждений Следственного комитета в Санкт-Петербурге и Севастополе, которые поступят на места уже к концу декабря. Также обсуждались варианты решения иных оргвопросов, связанных с материальным обеспечением обучающихся. Обсуждались вопросы целесообразности расширения Московской академии СК России, оптимизации и перепрофилировании зданий, входящих в ее структуру. На совещании была затронута тема организации работы и направлений деятельности Культурного центра Следственного комитета Российской Федерации.

Еще одни вопрос, который был поднят председателем СК России, - обеспечение сотрудников ведомства доступным санаторно-курортным лечением. Александр Бастрыкин на совещании особо подчеркнул, что сейчас, в непростых условиях, необходимо грамотно подходить к решению насущных проблем, особенно в части финансовых и материально-технических затрат. Он отметил, что все расходы должны быть обоснованными и продуманными. Александр Бастрыкин напомнил подчиненным, что необходимо рассматривать полный спектр предлагаемых услуг и выбирать самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества.

Отдельно председателю доложено о ситуации, связанной с профилактикой распространения коронавируса. Благодаря принятым мерам в целом наблюдаются стабилизация ситуации и устойчивое снижение уровня заболеваемости среди сотрудников. Председатель Следственного комитета указал на необходимость продолжить выполнение поручений, связанных с организацией работы подразделений ведомства, и принять оперативные меры по ряду актуальных вопросов, требующих решения.